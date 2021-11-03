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«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية

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«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية «العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية

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تنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية برنامجاً تدريبياً حول تقنيات محطات القوى النووية وإدارة مشاريع الطاقة النووية: التجربة الصينية، وذلك يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري، من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا .

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي ان هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الوطنية الصينية للطاقة الذرية من أجل الاطلاع على التقنيات الصينية في مجال مفاعلات القدرة النووية وكذلك تجربتهم في مجال إدارة مشاريع الطاقة النووية.

واضافت الهيئة ان هذا البرنامج يهدف إلى تعريف العاملين العرب في البرامج الوطنية لبناء محطات القدرة النووية بالجوانب العملية والنظرية لمفاعلات القدرة النووية. ويهدف أيضاً إلى تقديم المعرفة اللازمة حول إدارة مشاريع المحطات النووية وتقديم أمثلة عملية على ذلك. ويعتبر هذا البرنامج فرصة للتعرف على التجربة الصينية في هذا الميدان.

واشارت الهيئة انه سيتم في هذا البرنامج التعريف بمفاعلات القدرة الصينية: ACP100، HPR1000، HTR تقنياتها وإدارة مشاريع إنشائها.

وأوضحت ان المشاركة مفتوحة بشكل مجاني لجميع المهتمين بموضوع الورشة بإستخدام تطبيق zoom عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3jWGRyT

المصرى اليوم

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