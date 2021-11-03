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البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط

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البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط

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قال القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن السلطات بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن القوات المسلحة حريصة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.

جاءت هذه التصريحات عقب لقاء البرهان، الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الرئيس الأسبق لنيجيريا أولوسيجون أوباسانجو الذي وصل إلى السودان للتوسط بين الفرقاء بهدف الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

المصرى اليوم

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