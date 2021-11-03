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وقع الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، الأربعاء، اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك، مع اللواء أركان حرب السيد عبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت المنيا، إحدى شركات مجموعة مصر للأسمنت، وذلك لتنمية القدرات في جميع المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، وتوطيداً للمنفعة وتبادل الخبرات العلمية بين كليتي العلوم والهندسة بجامعة المنيا مع التقنيين العاملين في مجال صناعة الأسمنت.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت المنيا، والمهندس بسام عبدالرسول، رئيس المجموعة الفنية، والمهندس محمود موسي، مدير المصنع، والعميد محمد عبدالمنعم، مدير العلاقات الحكومية، وسالي لُطيف مدير الاتصالات والتسويق بالشركة.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام جامعة المنيا بتنفيذ خطتها الاستراتيجية، بإتاحة فرص التعاون المتبادل بين مؤسسات المجتمع المدني، وعقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتجهيز معامل بحثية تخدم البحث العلمي، وتقديم خدمات التدريب المهني في مجال البحث العلمي والرسائل العلمية، وكذلك الاستفادة من المكاتب الاستشارية التابعة للجامعة لتقييم الأداء.

وأعرب الدكتور «عبدالنبي»، عن سعادته بتعاونه مع إحدى القلاع الصناعية المصرية الكبيرة، بما يكون له مردودًا ايجابيًا، ونتائج أكاديمية كبيرة تأتي بثمارها على المجتمع والباحثين، وتحقق طموحات مواطني المحافظة، فضلًا عن تنمية القدرات في جميع المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، متمنيًا أن تكون اتفاقية التفاهم بداية لاتساع سبل وآفاق التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أبدى اللواء «حرحور»، سعادته لهذا التعاون المشترك ليكون بداية للانفتاح العلمي والاقتصادي بين جامعة المنيا، أحدى المؤسسات التعليمية العريقة بالصعيد، وشركة مصر للأسمنت المنيا، لتكون أحد أبواب الاستثمار بالمحافظة

مؤكدًا على أن الجامعة تمتلك المقومات البحثية والبشرية والعلمية التي ترفع من العائد للاقتصادي للشركة، ومضيفًا أن هذا التعاون يُعد فرصة للطلاب والكوادر الفنية والبحثية للتدريب في كلتا المؤسستين، وتوفير برامج علمية في مجال صناعة الأسمنت والدراسات الجيولوجية، وخطط التعدين، وعمليات التحاليل الكيميائية والجودة، وكذلك جميع العمليات المرتبطة بالصيانة الميكانيكية والفحص، واختبارات الأسمنت.