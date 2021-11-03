نائب رئيس جامعة المنوفية للداراسات العليا: سجلنا 20668 بحثًا خلال الفترة الماضية

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عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات واعضاء اللجنة.

وقال «القاصد» خلال الاجتماع، الأربعاء، إن الجامعة سجلت 20668 بحثا خلال الفترة الماضية منهم 5684 بحثا فرد يا و14984 بحثا مشتركا كما تم تسجيل 214 بحثا خلال شهر أكتوبر.

وأكد القاصد على حرص الجامعة على الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية مشددا على عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات.

وأكد ضرورة الالتزام بمعياد دورات القيد وضرورة الالتزام بالخطة التدريسية للدراسات العليا بالكليات، كماناقش مجلس الدرسات العليا بجامعه المنوفية تنفيذ خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد وطالب وكلاء الكليات بضروره وضح سياسات ومناقشه المشاكل الفعليه مع رؤساء الاقسام وتذليل الصعوبات الإدارية الدراسية التي قد تواجه طلاب الدراسات العليا وحل مشاكل الطلاب المتعثرين.

وشدد على ضرورة رفع بيانات المؤتمرات أبتي تعقدها الكليات على بنك المعرفه المصري واضاف القاصد ان المجلس ناقش مقترحات الدورات التدريبيه للطلاب الوافدين والاعداد لعقد دورات تدريبيه في جميع المجالات طبقا لاحتياجات طلاب الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل وحدة رعاية المبعوثين وتشكيل لجان لانشاء وحدات جديدة للارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة منها وحدة التصنيفات الدولية لعرضها على مجلس الجامعة كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات.