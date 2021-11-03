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استشاري: خفض الوزن بدون حرمان أمر ممكن

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استشاري: خفض الوزن بدون حرمان أمر ممكن استشاري: خفض الوزن بدون حرمان أمر ممكن

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك امكانية لخفض الوزن بدون حرمان، وعلاج السكر والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول، من خلال تناول بعض المواد العشبية التي لديها فاعلية كبيرة في خفض الوزن بصورة آمنة للغاية.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الألياف الغذائية التي تستمر داخل المعدة لفترة طويلة، ومع تناول المياه يزيد حجمها بصورة كبيرة داخل المعدة، وهذا يعطي إشارة للمخ بضرورة التوقف عن الطعام.

ولفت إلى أن الألياف تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء بصورة كبيرة للغاية، وتقوم بإخراج خارج الجسم مع الفضلات، كما أنها تزيد من معدل الحرق بصورة كبيرة.

المصرى اليوم

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