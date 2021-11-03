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الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني والاقتصاد يحتاج لإنقاذ عاجل

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الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني والاقتصاد يحتاج لإنقاذ عاجل الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني والاقتصاد يحتاج لإنقاذ عاجل

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حذرت الأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء من انهيار غير مسبوق لقيمة العملة المحلية في مناطق جنوب اليمن، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلد الفقير الذي تعصف به حرب دموية منذ سبعة أعوام.

وقال مكتب ممثِّل منسِّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على تويتر «تدهورت قيمة الريال اليمني لتصل إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق في الأجزاء الجنوبية من البلاد».

وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

وواصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها المتسارع لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مساء الأربعاء في مدينة عدن الساحلية، ليقترب من حاجز 1500 ريال، وهو ما يعدُّ أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه، ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

وطالب معين عبدالملك رئيس اليمنية المعترف بها دوليا أمس الثلاثاء بدعم دولي عاجل لتفادي انهيار اقتصادي كارثي في بلاده.
جاء ذلك خلال لقاء عبر الهاتف مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء الأربعاء إلى 1450 ريالا للدولار للشراء و1490 ريالا للبيع، مقارنة مع 1350 ريالا الأسبوع الماضي.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران، وتسيطر على الشمال، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكِّل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، فضلاً عن توقُّف جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.

المصرى اليوم

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