تحت حراسة البودي جاردات.. بيج رامي في رحلة بحرية بالغردقة (صور)

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وسط حراسة مشددة من عدد من البودي جاردات زار البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام للاعبين المحترفين، مارينا الغردقة لليخوت مساء الأربعاء.

واستقل بيج رامي أحد اليخوت السياحية في رحلة بحرية أمام شواطئ مدينة الغردقة، حيث أحضر وجبة العشاء معه وتناولها على متن اليخت السياحي.

والتقط طاقم اليخت السياحي صورًا تذكارية مع بيج رامي مؤكدين أن بيج رامي أبدى إعجابه بالرحلة البحرية، وما تمتلكه الغردقة من مقومات سياحية عالمية.

وفور مغادرته لليخت التف حوله عشرات المعجبين لالتقاط الصور التذكارية، وأبدى سعادته بذلك رغم الحراسة التي ترافقه.

يذكر أن بيج رامي في زيارة للغردقة بدعوة من أحد مراكز اللياقة البدنية.