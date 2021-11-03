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محافظ شرورة يستقبل مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ويستعرض إنجازاتها

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محافظ شرورة يستقبل مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ويستعرض إنجازاتها محافظ شرورة يستقبل مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ويستعرض إنجازاتها
استمع لشرح عن جهودها في دعم مختلف الجهات الأمنية

محافظ شرورة يستقبل مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ويستعرض إنجازاتها

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم بالمحافظة مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن العميد علي بن محمد القحطاني يرافقه مدير دوريات الأمن بمنطقة نجران نواف بن سليمان الفقيه ومدير شرطة محافظة شرورة المقدم عبدالرحمن الأسمري ومدير دوريات المحافظة الملازم أول سعد النمري.

واستمع المحافظ لشرح جهود الدوريات وإنجازاتها وعملها في مساندة الجهات الأمنية وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز دور الدوريات بالمحافظة ودعمها بما يُسهم في إنجاز المهام والأعمال المناطة بها وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

وشكر مدير الإدارة العامة للأمن المحافظ العنزي على حسن الاستقبال والتعاون لما فيه الصالح العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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