أخبار عاجلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
فاروق: عرض أوروبى مغري لديانج .. والأهلي يدرس المطالبة بحكام أجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاةٌ و4 إصابات في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمحافظة المخواة

Print
"الزهراني" : تم توجيه فِرق إسعافية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

وفاةٌ و4 إصابات في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمحافظة المخواة

صرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادثَين منفصلَين، تصادم وانقلاب، بمحافظة المخواة.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ16:40 مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادث تصادم.

وتابع: تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بالمخواة، تحديدا القفيل، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات؛ وتم التدخل إلاسعافي لهم، والتعامل إسعافيًّا، وكانت هناك إصابتان خطيرتان، وإصابة متوسطة، تم نقل صاحبها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: ورد بلاغ بوقوع حادث آخر (انقلاب) في تمام الساعة الـ17:55 مساء اليوم بالمخواة بالرونة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وصُنفت إصابته بالخطيرة؛ وتم نقله لمستشفى المخواة، وكانت هناك حالة وفاة بالموقع. نسأل الله للمصابين الشفاء العاجل، والرحمة والمغفرة للمتوفَّى .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة

"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان

"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان