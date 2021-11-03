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محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي

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محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي

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استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الأربعاء، باتريشيا دانزي مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي والسفير دومينيك بارافيتشيني رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية بامانة الدولة للشئون الاقتصادية ووفد من الوكالة وسفارة سويسرا ومنظمة اليونيدو ضم السفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا الجديدة في والدكتور باسل الخطيب مدير مكتب منظمة اليونيدو ومسؤولي مشروع النمو الأخضر وذلك بحضور ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ في مصر وسعدي عبدالقادر مدير عام الادارة العامة للبرامج الاجنبية بمحافظة الأقصر.

رحب المحافظ بالوفد وأشاد بدور الوكالة وما تقوم به من مشروعات انمائية لافتا إلى ان هذا اللقاء هو امتداد للاهتمام الدولى والمصرى بالتغيرات المناخية متمنيا ان نصل إلى توصيات يكون لها دور فاعل ومؤثر مستعرضاً مقومات وامكانيات المحافظة الواعدة كونها محافظة صديقة للبيئة، وما شهدته مؤخراً من استضافة ليوم المدن العالمي الذي عقد تحت عنوان «تكيف المدن مع التغيرات المناخية» برعاية الرئيس عبدالفتاح وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع عدد من الوزراء، ومسؤولين بمنظمة الامم المتحدة والمستوطنات البشرية وقيادات وعمد من عدة دول لافتا إلى ان الأقصر استطاعت تحقيق التوازن في التنمية كمحافظة ومدينة في البنية التحتية التراثية الخاصة بها.

وأبدى وفد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى انطباعاتهم الجيدة عن محافظة الأقصر والمشروعات التي تنفذ بها لرفع المستوى المعيشي والتعليمي للمواطن ..

وأكدت مديرة الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية أن لمصر وسويسرا علاقات متميزة وتعاون مشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية وتحسين البيئة مشيرة إلى اهمية تعزيز اوجه التعاون في مجالات الاستثمار لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الحضارية المتكاملة والنمو الأخضر.

كما ناقش المحافظ وأعضاء الوفد موقف مشروع «النمو الأخضر الشامل في مصر» الذي يتم تنفيذه في محافظة الأقصر من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالاشتراك مع حكومة مصر بتمويل من (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون) والذى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة، والذي يعدُ هدفًا رئيسيًا لاستراتيجية مصر 2030، وتقديم الخدمات المتطورة في قطاع التدريب والتوظيف طبقاً لمتطلبات السوق، والتدريب على اكتساب المهارات للشباب وخاصة المتعلقة بإنشاء الشركات والتسويق والعمل في مشروعات الاقتصاد البيئي الدوار.

ومن جانبها اكدت سفيرة سويسرا لدي مصر ان مدينة الاقصر هي اول مدينة تزورها بعد وصولها إلى مصر وانها زارت الاقصر مسبقاً لكنها منبهرة هذه المرة بما شاهدته في المدينة مشيدة بحجم التطوير الذي تم في الأقصر مؤخراً.

يشار إلى ان لقاء وفد الوكالة السويسرية للتنمية تم قبل اعتماد مشروع التعاون بين مصر وسويسرا خلال الاربع سنوات القادمة وذلك لمعرفة احتياجات الاقصر من مشروعات إنمائية بحيث يمكن تضمينها في المشروع.

المصرى اليوم

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