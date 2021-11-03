مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا

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بعث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رسالة طمأنة إلى الحوامل والمرضعات ومتوقعات الحمل بشأن تلقي لقاحات فيروس كورونا.

وقال «تاج الدين» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» الأربعاء، إنه تم إجازة لقاح فايزر إلى الحوامل والمرضعات ومتوقعات الحمل، مؤكدًا أنه آمن وصحي.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قامت بإصدار بيان بشأن أمان تلقي اللقاحات للحوامل أو المرضعات، حيث كشفت بعض الدراسات أن الأطفال حتى ستة أشهر يحصلون على استفادة كبيرة من تلقي أمهاتهم للقاحات.

وتابع مستشار الرئيس للصحة أنه «لا يمكن كنا نعلن عن إجازته لهذه الفئات إلا بعد التأكد من الأبحاث العلمية والتجارب الإكلينيكية أو العالمية وإنه آمن تمامًا».