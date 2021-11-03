سقوط فتاة من الطابق السادس في البساتين .. والنيابة تحقق

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تكثّف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بمنطقة البساتين، وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم، بقرار من النيابة العامة التي صرحت بدفنها وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها في الواقعة وكشف ملابساتها.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة القسم، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة فتاة تدعى «سارة. خ» في العقد الثاني من عمرها وسط بركة من الدماء وترتدي كامل ملابسها.

وتحرر محضر في الواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيق واستمعت إلى أقوال أسرة الفتاة وجارٍ استكمال التحريات، للتأكد من عدم وجود شبة جنائية في الحادث.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

في الجيزة كانت طالبة أقدمت على الانتحار قفزت من الطابق العاشر، كشفت التحريات أن الفتاة طالبة في إحدى الجامعات المصرية، مرت بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة بعد دخولها في خلافات شخصية مع أسرتها، ما دفعها إلى الانتحار.