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مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا

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مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا
تحطمت طائرة شحن روسية لدى هبوطها في سيبيريا قبل أن تحترق وقد أسفر الحادث عن مقتل 5 إلى 7 أشخاص (روسيّان وأوكرانيّان وثلاثة بيلاروسيين) يعتقد أنهم كانوا على متنها، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر قناتها في تطبيق تليجرام إن الطائرة وهي من طراز أنتونوف أن-12 "اختفت عن الرادار" أثناء مرحلة الهبوط قرب مدينة إيركوتسك السيبيرية. وأضافت أن فريق إنقاذ وصل إلى موقع اشتعال النيران في الطائرة. وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف، إنه ليس هناك ناجون مشيرا إلى مقتل من كانوا على متنها. وأوضحت هيئة الطيران الروسية إن الطائرة كانت في طريق العودة إلى القاعدة بعد تسليم منتجات إلى منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى. وتم العثور على أحد الصندوقين أثناء عمليات البحث، وحالة الصندوق الفنية تبدو جيدة.

الوطن السعودية

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