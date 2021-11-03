المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي يتوجه إلى إثيوبيا يومي 4 و5 نوفمبر

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيسافر إلى إثيوبيا يوم غد الخميس في رحلة تستغرق يومين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن فيلتمان سيسافر إلى إثيوبيا يوم غد الخميس 4 نوفمبر وستستمر الزيارة حتى 5 نوفمبر.

وكان فيلتمان أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه مستعد لزيارة إثيوبيا في أي وقت «لاستئناف الحوار»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة حاولت الحفاظ على حوار صريح مع حكومة إثيوبيا».

وأعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، أمس، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا، كما دعت سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.