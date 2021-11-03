محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» في تفهنا العزب

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على المتابعة اليومية المستمرة لنسب تنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أرض المحافظة وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها أو من خلال مراجعة تقارير الأداء اليومية، مشيراً إلى أن الأعمال التي تتم بالمشاريع الجاري تنفيذها بقرية تفهنا العزب مركز زفتى تسير طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأشار محافظ الغربية إلى قرب انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الإعدادية بإجمالي تكلفة ١.٢ مليون جنيه، إلى جانب استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة الصاري بتكلفة ٤.٣ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٥٧٪، حيث يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى مواجهة أزمة العجز المائي عن طريق الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها إلى التربة الطينية كذلك عن طريق تناقص كمية البخر، مع ضمان وصول المياه بصورة أسرع إلى الأراضي وتحقيق العدالة في توزيع المياه.

كما أضاف المحافظ إلى استمرار أعمال إنشاء وتشييد مجمع الخدمات الحكومية الذي يتكون من مقرات ل (التضامن الاجتماعي، البريد، الوحدة المحلية، مكتب التموين، الشهر العقاري والسجل المدني) والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى ٤٥٪ وبتكلفة إجمالية تصل إلى ١٠ مليون جنيه، ومن الجدير بالذكر أن تلك المشاريع تقوم بخدمة ١٩٢٧١ مواطن بقرية تفهنا العزب.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لكافة مشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها بقرى مركز زفتى، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل على تذليل كافة الصعاب والعقبات للانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد والخروج بصورة تليق بمواطني تلك القرى وتحقيق حياة كريمة لهم.