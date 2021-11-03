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11.6% ارتفاعا في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية

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11.6% ارتفاعا في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية 11.6% ارتفاعا في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2021. بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.60 خلال شهر أغسطس 2021 (أولى) مقابل 104.98 خلال شهر يوليو 2021 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 11.06٪.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 73.31 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 53.43 بارتفاع قدره 37.20%، وذلك بسبب الاستعداد لموسم المدارس، وبلغ الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.72 خلال شهر أغسطس 2021، مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 104.26 بارتفاع قدره 16.75٪ وذلك لزياده الطلب على الأدوية وتلبية احتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسى لصناعة معدات النقل الأخرى 327.07 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث بلغ 341.99 بنسبة انخفاض قدرها 4.36.

المصرى اليوم

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