طلبت من الجمهور عدم الضيق من أغنيتها التى تحكى عن أسوأ تجارب الزواج .. سميرة سعيد تتألق فى مهرجان الموسيقى العربية

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استهلت المطربة سميرة سعيد حفلها بثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 30، أمس الأول، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأهدت لجمهورها أغنية من لحن الموسيقار الراحل جمال سلامة، الذى تحمل دورة هذا المهرجان اسمه .

كما غنت من ألحانه رائعتها «قال جانى بعد يومين، ومش هتنازل عنك»، وتفاعل الجمهور معها بحماس أثناء تقديمها «واحشنى بصحيح»، واختتمت «سميرة» بأغنية «هوا هوا»، وسط عدد كبير من الجماهير .

واستقبل الجمهور سميرة بتصفيق حاد وهتافات، فى البداية وجهت الشكر لمهرجان الموسيقى العربية على دعوتها للمشاركة هذا العام وقالت: شىء يشرفنى أن أكون هنا معكم فى مكان طالما جمع كل مبدعى العالم العربى، والشكر لكل المسؤولين عن هذا الحدث المهم، بداية من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التى أشكرها على مجهودها الكبير المبذول بغرض تقريب الناس من الفن الحقيقى والأصيل، والشكر أيضا لصديقتى الدكتورة جيهان مرسى التى أصرت على مشاركتى هذا العام، خاصة وأن دورة هذا العام تحمل اسم الدكتور جمال سلامة الذى كان وراء أبرز أغنياتى الناجحة والمهمة فى تاريخى الفنى .

وفى النصف الثانى من الحفل عادت سميرة لتعيش مع جمهورها أجمل الحالات الرومانسية من خلال «مون شرى»، ولتداعب المتزوجين بأغنيتها «سوبر مان»، حيث طالبت جمهورها من الرجال بعدم أخذ موقف منها بسبب الأغنية التى تحكى عن أسوأ تجارب الزواج، وغنت أيضا «محصلش حاجة ».