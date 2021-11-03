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الإنسان وُجد في الأرض ليعمره ويعبد الله.. آمنة نصير تعلق على دعوات منع الإنجاب

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الإنسان وُجد في الأرض ليعمره ويعبد الله.. آمنة نصير تعلق على دعوات منع الإنجاب الإنسان وُجد في الأرض ليعمره ويعبد الله.. آمنة نصير تعلق على دعوات منع الإنجاب

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نفت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ما تردد حول اعتراضها على تنظيم النسل، قائلة: «اعتراضي كان على دعوات منع الإنجاب».

وقالت نصير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «عايزين يفرحوا ويمرحوا في الكون دون تحمل مسؤولية أحد، والله سبحانه وتعالي تفاخر بنا أمام الملائكة»، متابعة: «أنا رأس من ينادي بتنظيم النسل كونه حكمة، لكن من ينادي بمنع الإنجاب جماعة عابثة».

وأضافت: «لو حالة فردية زوج وزوجته لا يريدان الإنجاب، فهذا ليس حراما، لكن ترويج الفكرة بشكل جماعي على أساس أنها أمر محمود لا يجوز»، مؤكدة أن الإنسان وجد في الأرض ليعمره ويعبد الله.

المصرى اليوم

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