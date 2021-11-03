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حملة في الغردقة لإزالة الأبنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة

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حملة في الغردقة لإزالة الأبنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة حملة في الغردقة لإزالة الأبنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة

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نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، في نطاق حي شمال حيث قامت لجنة الإزالات بالمدينة بضبط مبنى دور خامس علوي بدون ترخيص، على مساحة 50 مترًا بتقسيم الأحياء.

وبحسب بيان، الأربعاء، تم تسليم المخالف لشرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشدد رئيس المدينة على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الاراضي المملوكة للدولة والتصدي لأعمال البناء المخالف، فضلا عن استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات، واسترداد أراضي الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة، بكل حسم واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظًا على حق الدولة.

المصرى اليوم

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