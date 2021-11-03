جاهزون للتعامل مع أي احتمالات لانهياره.. تعليق جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جاهزية الدولة للتعامل مع أي احتمالات بشأن تأثير سد النهضة الإثيوبي على السد العالي في حالة انهياره.

وقال وزير الري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لدينا جاهزية لاستيعاب المياه عبر فتح بوابات السد، أو عبر تأهيل منطقة توشكى، لذلك يوجد تشديد على مواجهة التعديات على كل المجاري المائية»، مردفا: «لازم يبقى فيه جاهزية لكل الاحتمالات حتى ولو كانت ضعيفة كي لا يحدث فيضان».

وأضاف: «إثيويبا لم تنته من الملء الثاني للسد، ولم تولد كهرباء، وتعاني حاليا من حرب أهلية ومشكلات داخلية».