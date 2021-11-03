وكيل أول «النواب» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى

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استقبل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الأربعاء، رئيس برلمان زيمبابوى، جاكوب موديند والوفد المُرافق له.

ورحب سعد الدين برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كل الأصعدة والمستويات.

واستعرض سعد الدين مع موديند سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد رئيس برلمان زيمبابوي اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.