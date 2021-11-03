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المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع

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المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع
واشنطن أعربت عن قلق متزايد من حجم العمليات القتالية

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع

يتوجه المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا، الخميس والجمعة، للدعوة إلى حل سلمي وسط تصاعد الصراع بين الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي؛ بحسب ما ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الأربعاء".

وأوضح الناطق أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن الحجم المتصاعد للعمليات القتالية والعنف الداخلي، وهي تراقب الوضع عن كثب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

اتهم تحقيق أممي مشترك، اليوم، أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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