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كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

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كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة
تم تقديم العناية الطبية اللازمة له.. ووالده لـ"سبق": خطورتها تتواصل

كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

تعرض طفل في محافظة تيماء ويبلغ من العمر خمس سنوات لإصابات متفرقة، بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، حيث غرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب، ابنه لمستشفى تيماء العام حيث تم تقديم العناية الطبية اللازمة وتطهير الجروح بالإضافة إلى إعطائه إبراً للتسمم.

وبين والد الطفل لـ"سبق " أن الكلاب الضالة باتت محل قلق خاصة مع تكاثرها في عدد من الأحياء مبيناً أنه أبلغ الجهات المعنية بالحادثة لإزالة هذا الخطر حتى لا يقع فيها طفل آخر .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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