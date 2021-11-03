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قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

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قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

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يقترب على لطفي من حراسة مرمى النادي الأهلي أمام في مباراة القمة 123 والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

الخبر كان بمثابة المفاجأة غير السعيدة لجماهير المارد الأحمر وذلك بسبب افتقاد دور قائد الفريق محمد الشناوي وكذلك التخوف من مدى جاهزية على لطفي الفنية خلال اللقاء.

وسبق لحارس الأهلي مواجهة نادي الزمالك في 8 مباريات سابقة عندما كان حارسًا لمرمى فريق إنبي، فضلًا عن المواجهة الأشهر في لقاء الدور الأول من النسخة الماضية والتي شهدت تفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وتألق لطفي وتصديه لركلة جزاء.

ونجح الفريق البترولي في تحقيق الفوز في 3 لقاءات، فيما تلقى 3 هزائم، وانتهت مواجهتان بالتعادل، وخرج على لطفي بشباكه نظيفة في 3 مباريات، فيما استقبل مرماه 7 أهداف.

وشهدت المباراة الأخيرة لـ على لطفي رفقة إنبي أمام الفارس الأبيض تألقا كبيرا وتصديات متميزة كان أبرزها إنقاذ ركلة جزاء قام بتسديدها اللاعب باسم مرسي.

ومن المفترض أن تكون مباراة القمة رقم 123 هي الثانية في تاريخ الحارس المخضرم الذي انتقل للنادي الأهلي في موسم 2018.

المصرى اليوم

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