«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا

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تعد «قرية السنارية»، مركز بنى مزار شمال المنيا، إحدى القرى المنتجة عسل النحل على مستوى محافظات الصعيد، وتضم القرية 500 مربى نحل، يعاونهم ما بين 5 آلاف من العمالة المعاونة بالقرية فى الجنى والتعبئة والتسويق، وأسطول سيارات يتجول فى محافظات الجمهورية .

وتتميز قرية السنارية بإنتاج جميع أنواع عسل النحل الطبيعى، من زهور البرسيم، والموالح، والبردقوش، والكراوية، وحبة البركة، وعسل الزعتر الجبلى، والينسون، وعسل السدر الجبلى، الذى يتمتع بطعمه ومذاقه الرائع، ويتم تصدير كمية كبيرة منه إلى خارج مصر .

يقول الحاج محمد سنارة، عضو اتحاد النحالين العرب، أحد أبناء القرية: «تعد القرية من أكبر القرى التى تعمل فى مجال تربية النحل منذ عام 1945، وتطور العمل على خلية النحل الحديثة (خلية لانجستروف).. ويعمل فى المهنة 500 مربى نحل، و2500 شخص ما بين عامل ومُربٍّ، ويبلغ عدد الخلايا فى القرية 60 ألف خلية، وتنتج ما يقرب من 750 طن عسل سنويًا، يتم استهلاك 60% محليا، و40% تصديرا للسعودية والعراق والإمارات والكويت والأردن ».

ويضيف: «تتنوع منتجات الخلايا ما بين عسل النحل الطبيعى، وغذاء ملكات النحل، وحبوب اللقاح، والبربوليس (مضاد حيوى طبيعى قوى)، وسم النحل الذى يستخدم لعلاج الأمراض منها التهاب الأعصاب وأمراض الروماتيزم ».

ويقول أكرام أحمد، عمدة القرية: يقوم أبناء القرية بإنتاج طرود النحل عن طريق تكاثر الخلايا، وتنتج القرية حوالى 12 ألف طرد نحل تستخدم محليا، وكمية منها يتم تصديرها للدول العربية .

ويضيف أحمد: تربية النحل تحتاج خبرة كبيرة فى التعامل مع الخلايا بشأن رعاية الطوائف والتقسيم والتشتية وعلاج الأمراض والتغذية، ويقوم النحالون بتعليم الأجيال الصغيرة وإنشاء المناحل ومتابعتها لمن يريد إقامتها .

ويقول سعيد أحمد، أحد المربين: يقوم أهالى القرية بنقل الخلايا فى أنحاء الجمهورية بحثًا عن رحيق الأزهار الطبيعى، حيث توزع هذه الخلايا فى محافظات أسوان والمنيا، والبحيرة، والإسكندرية، والشرقية، وتتميز كل محافظة بإنتاج نوع معين من العسل لإنتاج أكبر كمية من العسل، لتحقيق أقصى استفادة، وتعمل خلايا النحل على تلقيح النباتات وتزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية .

ويضيف «سعيد»: يقوم بعض أبناء القرية بالعمل كمربى نحل فى الدول العربية؛ نظرا لخبرتهم الكبيرة فى هذا المجال .

يذكر أن محافظة المنيا من محافظات الجمهورية المتميزة زراعيا بإنتاج العسل الأسود من قصب السكر، والعسل الأبيض من خلايا النحل، كما تنتج ثلث إنتاج الجمهورية من القمح، وتتميز بزراعة البطاطس والثوم وتصديرهما للخارج .