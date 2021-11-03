جدل في «تضامن النواب» حول تعريف «الإساءة للمسن» في قانون «المسنين»

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انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.

و قال النائب عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، إن القانون سيخرج للنور ملبيا لمطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.

وشهد البند الخاص بتعريف«الإساءة للمسن» مناقشات مطولة، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.

و طالب عدد من النواب بحذف التعريف، بإعتبار أن الإساءة مفهومه ومدرجة بمعناها الدارج في العديد من التشريعات، بينام رأى نواب اخرين أن يتم تعميم وتوسيع ووضع معنى أشمل للإساءة لتحقيق مزيد من الضمانات للمسنين وعدم الاساءة لهم باى شكل من الاشكال. وقررت اللجنة تأجيل ممناقشة تعريف الاساءة لحين الاتفاق على ما يحقق المصلحة العامة للجميع وعدم الاساءة للمسن.

و وافقت اللجنة على تعريف «التأهيل الاجتماعى» بأنه «استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج».

و جاء تعريف «بطاقة المسن الاولى بالرعاية» بانه «مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون».

و تعريف «خدمة رفيق المسن» بأنها «خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه».

و وافقت على تعريف «الاستغلال» [انه «تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق».