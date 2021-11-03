★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، خلال الفتـرة من 1 إلى 3 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن هامة للغاية لأنها تعد من أهم المعارض السياحية الدولية، وأحد أهم التجمعات المهنية لصناعة السياحة حول العالم، ويشارك فيها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم.

وأضافت «علي» في تصريحات، الأربعاء، أن المشاركة فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية وإبراز الإنجازات والاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وكذلك الترويج للحدث العالمى الضخم وهو إفتتاح «طريق الكباش»، وجمال الحضارة المصرية العريقة وآثارها الفريدة، خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ، والرسالة الهامة للعالم بأن مصر دولة ذات ثقل وتنعم بالأمن والأمان وتعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت أن مشاركة وزارة السياحة والآثار لها مردود إيجابي، في ظل مشاركة عدد من وزراء السياحة من مختلف الدول، وكذلك مجموعة من خبراء الطيران والسياحة والفنادق والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

وأوضحت أنه سوف يتم إلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري من خلال وسائل الترويج الحديثة وعقد عدد من اللقاءات الهامة مع المشاركين لإبراز مقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية وأنها أمنة ومتميزة طوال العام ويتوافد إليها السياح من مختلف الدول نظرًا لما تتمتع به من جو دافئ طوال العام وشواطئ مشمسة ومناظر طبيعية خلابة وحياة بحرية رائعة تتميز بالمياه الصافية والشعاب المرجانية الملونة والأسماك النادرة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذه الفعاليات، من إجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات لضمان السفر الآمن للمقاصد السياحية المصرية، والتي كان لها مردود إيجابى قوى على المقصد السياحي المصري واكسبته ثقة من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر.

يذكر أن الجناح المصري المشارك في الفعاليات تبلغ مساحته 406 متر مربع ويضم 20 عارضاً يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى جناح لشركة مصر للطيران، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لمحافظة جنوب سيناء.