أخبار عاجلة

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
فاروق: عرض أوروبى مغري لديانج .. والأهلي يدرس المطالبة بحكام أجانب -
وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب -
وليد صلاح الدين: مانويل جوزيه لم يجرب خطة أو لاعبين جدد في مباريات القمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجمعة.. «أهل » تنطلق من دمياط

Print
الجمعة.. «أهل مصر» تنطلق من دمياط الجمعة.. «أهل » تنطلق من دمياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الملتقي الثقافي الثامن لشباب أهل وذلك بقصر ثقافة دمياط الجديدة في الفترة من 5 :12 نوفمبر.

يأتي ذلك اهتمامًا من وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم على إحداث التفاعل والدمج الثقافي لشباب المناطق الحدودية المتعطشين للحراك الثقافي مع شباب من المحافظات الأخرى.

تنفذه الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أ/أحمد يسري مدير الادارة ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي. يشارك في الملتقي 100 شاب وفتاة من شباب محافظات «شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين، أسوان، الوادي الجديد، مطروح وسيوه، القاهرة».

ويتضمن إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات «الطرق على النحاس، الخيامية، النسيج المستحدث، الجلود، الديكوباج، الأركيت النحاس، بالإضافة لورش الدراما المسرحية والأدب» كما تقام عدة محاضرات في مجال التنمية البشرية، التطرق للقضايا الملحة التي تهم الشباب مثل الإدمان، المشروعات التي تقدمها الدولة للشباب، بجانب تنفيذ بعض الزيارات السياحية بمحافظة دمياط بكل من مدينة الأثاث، الترسانة البحرية، عزبة البرج، الفنار القديم، لسان رأس البر، والأماكن الدينية الأثرية بدمياط.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين