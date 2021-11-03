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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الملتقي الثقافي الثامن لشباب أهل مصر وذلك بقصر ثقافة دمياط الجديدة في الفترة من 5 :12 نوفمبر.

يأتي ذلك اهتمامًا من وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم على إحداث التفاعل والدمج الثقافي لشباب المناطق الحدودية المتعطشين للحراك الثقافي مع شباب من المحافظات الأخرى.

تنفذه الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أ/أحمد يسري مدير الادارة ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي. يشارك في الملتقي 100 شاب وفتاة من شباب محافظات «شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين، أسوان، الوادي الجديد، مطروح وسيوه، القاهرة».

ويتضمن إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات «الطرق على النحاس، الخيامية، النسيج المستحدث، الجلود، الديكوباج، الأركيت النحاس، بالإضافة لورش الدراما المسرحية والأدب» كما تقام عدة محاضرات في مجال التنمية البشرية، التطرق للقضايا الملحة التي تهم الشباب مثل الإدمان، المشروعات التي تقدمها الدولة للشباب، بجانب تنفيذ بعض الزيارات السياحية بمحافظة دمياط بكل من مدينة الأثاث، الترسانة البحرية، عزبة البرج، الفنار القديم، لسان رأس البر، والأماكن الدينية الأثرية بدمياط.

- صورة أرشيفية