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قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين رغم جائحة كورونا، مؤكدًا أننا لدينا مخزون استراتيجي آمن من السلع يكفي لـ6 أشهر على الأقل، ويصل لـ24 شهرا في زيت النخيل والذرة الصفراء، و8.5 شهر للفول، ولدينا مخزون كافي من قصب السكر والبنجر، ومخزون من القمح يكفي لـ6.5 شهر.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الاقتصاد اليوم» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن مصر لم تتأثر بنقص السلع، ولا يوجد نقص أو عجز أو احتكار في أي سلعة وهناك تحريك بسيط للأسعار، لافتًا إلى أن الوزارة تدخلت عقب ارتفاع أسعار البيض والدواجن، وقامت بطرح كميات من البيض والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 37 جنيها، مع طرح لحوم سودانية ومجمدة ما ساهم في توازن الأسعار.

وناشد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين عدم التكالب لتخزين أي سلعة، مؤكدا أن السلع متوفرة وهناك مخزون استراتيجي آمن، ومصر آمنة غذائيًا، ولفت إلى أن هناك توافر للخضروات في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار 5 جنيهات للطماطم، و7 جنيهات للخيار، و8 جنيهات لليمون، مضيفًا للمواطنين: «متقلقوش من الأسعار، عندنا سيطرة ومخزون استراتيجي والقيادة السياسية بتتابع الأسعار يوميًا».