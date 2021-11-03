زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية غرب الأقصر

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شهدت منطقة حاجر الضبعية بمدينة القرنة، تدشين حملة لزراعة 100 شجرة مثمرة، بالجهود الذاتية من خلال التنسيق بين الوحدة المحلية للقرية والأهالي، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومتابعة العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة، وتنفيذ سيد حسن رئيس القرية، وصاحب مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكل قرية يعمل بها.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر، رئيس المدينة، أن الحملة هدفها نشر الوعى البيئي لدى المواطنين من خلال التعاون معهم، وحفاظاً على استدامة الموارد البيئية للجيل القادم.

وأكد سيد حسن رئيس القرية، أن الحملة جاءت بالتعاون مع أهالي القرية، مشيرا إلى أن الحمله تستهدف زراعة 2000 شجرة مثمرة، وتمت زراعة اول مائة شجرة مثمرة من الليمون والزيتون والتين، على أن يتم استكمال أعمال الزراعة والتجميل على مراحل متتالية.

وأشار حسن إلى وعي الأهالي بأهمية المساحات الخضراء، مما دفعهم بالمشاركة في تشجير قريتهم، وتجميلها بالاشجار المثمرة، موجهًا الشكر لأهالي القرية لتعاونهم وحرصهم على تجميل قريتهم، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ورئيس المدينة على دعمهما للمبادرات التي تستهدف التطوير والتجميل.