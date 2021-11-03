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اعتدى جنسيا على أختهما.. الإعدام لشقيقين قتلا والدهما بمساعدة زوجته بالشرقية

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اعتدى جنسيا على أختهما.. الإعدام لشقيقين قتلا والدهما بمساعدة زوجته بالشرقية اعتدى جنسيا على أختهما.. الإعدام لشقيقين قتلا والدهما بمساعدة زوجته بالشرقية

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أحالت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، الأربعاء، أوراق متهمين بقتل والدهما، انتقاما منه لاعتدائه جنسيًا على شقيقتهما، إلى مفتي الجمهورية، وحددت هيئة المحكمة جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس 3 من أشقائهم وزوجة أبيهم والمتهمين في القضية لذات الجلسة.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من 2017، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بالعثور على جثة «م.أ.خ»، جثة هامدة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ص.م.ا» 36 عامًا، عامل زراعي، وشقيقه «س» 24 عاما، فلاح، وشقيقته «م» 30 عامًا، ربة منزل، وشقيقتها «ي» 26 عاما، ربة منزل، وزوجة المجني عليه «و.ز.م» 49 عامًا، ربة منزل، وشقيقة المتهمين من الأشقاء الأربعة أبناء المجني عليه «هـ» 32 عامًا، ربة منزل، مقيمون جميعا بدائرة مركز فاقوس.

وتبين أن المتهمين من الأول إلى الخامسة قتلوا المجني عليه بأن أعد المتهمتان الرابعة والخامسة عقارا طبيا لإفقاده الوعي، وقدمتاه للأول ومكث المتهمون الثلاثة بمسكنه فقدمته الثالثة للمجني عليه في مشروب حتى فقد وعيه وخارت قواه وتمكن منه الأول والثاني وطوّقا عنقه بغطاء رأس نسائي «طرحة» وكتما أنفاسه بوسادة قطنية، ثم كال له الأول عدة ضربات باستخدام «يد هون» استقرت بالخصيتين حتى فارق الحياة.

وتبين اشتراك المتهمين في قتل والدهم على إثر مواقعته لابنته المتهمة السادسة كرهًا عنها، فيما تم ضبط المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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