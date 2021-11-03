«دليلك للدراسة بالخارج».. عبدالرحمن مدكور يرصد كيفية اختيار جامعة أجنبية وفق أسس علمية

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قال المهندس عبدالرحمن مدكور، صاحب أول كتاب إلكتروني بعنوان «ما بعد الثانوية العامة .. دليلك للدراسة بالخارج، أن الكتاب دليلا لكل الطلاب العرب والمصريين الذين يريدون الالتحاق بالجامعات الأجنبية والأوروبية، لافتا إلى أن هناك بعض الاجراءات المفترض اتباعها من قبل الطالب الذى ينوى السفر للدراسة فى الخارج، محذرا أيضا من أنه هناك بعض الطلاب لايزالوا يختارون جامعاتهم بشكل غير صحيح وبطريقة غير علمية، مما يؤدي إلي ذهابهم لجامعات غير معترفة دوليا ومحليا ورديئة في التعليم، لذلك قام بكتابة هذه النصائح عن طريق كتاب حتي يرشد الطلاب إلي المكان الصحيح، فتعود الفائدة لهم في النهاية ولأسرهم.

وأضاف، أنه في البداية قبل السفر يحب عليك أن تأخذ موافقة والديك حتي تكون علي خطي صحيحة، ثم قم بقراءة الكتاب وأستشير من هم أهل للاستشارة، حتي تتأكد أنه اختيارك في النهاية.

وأوضح أيضا أنه قد أضاف بعض من الدورات في التخصصات المشهورة، التي اذا اخترت تخصصا من هذه التخصصات، فمن المفضل أن تأخذ هذه الدورات حتي تزيد من راتبك بعد التخرج، وأضاف أيضا المتوسط لرواتب التخصصات في الدول العربية والأوروبية.

وأوضح أن الكتاب يركز على أسس اختيار الجامعة بشكل صحيح، حيث قد قام بترشيح بعض الجامعات في الدول المشهورة للدراسة، حيث أن الجامعات التي تم ترشيحها كانت ضمن الجامعات المعترفة دوليا ومحليا.

وذكر أيضا، عند استقرارك في الجامعة الأجنبية، يجب التركيز على التعليم ومعدل الدراسة حتى تثبت لنفسك أولا قدرتك علي تخطي الصعاب، وتقوم بأداء رسالتك تجاه والديك الذان يطمحان أن تنول أعلي الدرجات في المستقبل.