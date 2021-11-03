«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

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يقيم صالون القاهرة الثقافي الدولي، دورته السادسة والعشرين، تحت عنوان «المرأة العربية والتنمية المستدامة.. فرص وتحديات»، في تمام السادسة مساء الثلاثاء المقبل، 9 نوفمبر، بقاعة سينما الحضارات بدار الأوبرا المصرية.

يتحدث بالندوة، البرلماني أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، والمستشارة الاقتصادية السعودية نوف الغامدي، وسالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، وأسماء إكريميش، المنتجة المغربية، والدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، والبرلمانية، الكاتبة ضحى عاصي، وروعة الحفني أخصائي نفسي، وكذلك لبنى الشطاب، أستاذ العلوم السياسية من الجزائر، ومليكة الشيكر رئيس منتدى المرأة العربية، والشاعرة الدكتورة داليا عمارة، والإعلامية أمال رضا، ورفيدة المدني، أصغر مذيعة بالتليفزيون المصري.

من جانبه، قال الشاعر والكاتب الصحفى، محمد حميدة، مؤسس الصالون، إن اللقاء يشارك فيه نخبة من الوطن العربي، تناقش مساهمات المرأة العربية في التنمية المستدامة، وأهم المعوقات التي تواجه النساء في بعض دول المنطقة.

وأضاف حميدة، أن اللقاء يهدف لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العربية الرائدة في تذليل التحديات والعراقيل، وخلق قنوات تواصل بين النخب العربية لتعزيز التكامل العربي وإقامة ورش ولقاءات لاحقة بذات الشأن.

وقال الكاتب الصحفي، الدكتور رحاب الدين الهواري، رئيس مجلس أمناء صالون القاهرة الثقافة الدولي، أن دولتي الكويت والمغرب طالبتا باستضافة الصالون، مطلع العام المقبل، لاستكمال المناقشات حول موضوع المرأة والتنمية المستدامة.

وأكد الهواري، أن الصالون تلقى الدعوة من الشيخة مريم الصباحي، الشاعرة والمنتجة الكويتية، باستضافة إحدى ندوات الصالون في الربع الأول من العام المقبل، كما تلقى الدعوة من المنتجة صوفيا أغيلاس، لاستضافة الصالون بالمغرب، للحديث عن السينما المغربية ودورها في إبراز دور المرأة.

فيما قالت نجلاء‏ البيطار، أمين عام الصالون، إن السلام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بالتنمية المستدامة، والتي تلعب المرأة دورا بارزا فيها.

وأضافت أن الندوة جاءت في إطار توجهات دول العالم مجتمعة بالتركيز على دور المرأة القيادي والرئيسي في عملية التنمية المستدامة.