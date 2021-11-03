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وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

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وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشاركة المصرية بفعاليات أكسبو 2020 بدبي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وتحقيق التواصل الفكري والعلمي بين دول العالم.

وأضاف شوقي أن الجناح المصري يضم محتوى هائل من عظمة التاريخ المصري والرؤية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيدًا بحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذي جعل من الجناح المصري قبلة لزائري أكسبو 2020 بدبي.

وأشار شوقي إلى أنه سوف يشارك في فعاليات «أسبوع التعليم» المقرر عقدها بأكسبو 2020 بدبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد شارك صباح اليوم في الجلسة التي تم تنظيمها بالجناح المصري بأكسبو 2020 بدبي والتي عقدت تحت عنوان «التعليم في ...من رياض الأطفال إلى سوق العمل».

المصرى اليوم

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