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وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار

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وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن بعض المناطق معرضة لمخاطر تغير المناخ، موضحا أن الدولة قامت بتأمين 118 كم ونعمل في 118 كم أخرى.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية تتسبب في مشكلات من الممكن أن تحدث بمحافظة الإسكندرية ولكن لدينا استعدادات لذلك.

وعلق وزير الري على التصريحات المتعلقة بغرق الإسكندرية، قائلا: هذا لن يحدث حاليا، بل من الممكن أن يحدث في عام 2100، ولكن بتحركات الدولة لن يحدث غرق للمحافظة.

وأشار إلى أن الدولة مستعدة دائمًا لحدوث التغيرات المناخية، ولدينا نظام مبكر للتنبؤ قبل هطول الأمطار قبل خمسة أيام، وننفذ سيناريو أزمة بالمحافظات قبل هطول الأمطار.

وكشف أن الدولة وضعت نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار، وننفذ المشروع القومي لتبطين الترع لحماية المواطنين من مخاطر تلوث المياه.

في سياق آخر، تحدث الوزير عن مشكلات سد النهضة أو انهيار جزء منه، وقال: «مستعدون لكل المشكلات الفنية الناتجة عن السد الإثيوبي».

ولفت إلى أن الدولة تقوم بإزالة التعديات، وهناك تعاون بين الداخلية والري لإزالة التعديات، والدولة لن تسمح بالبناء أو التعدي، معلقًا: «ستتم إزالة جميع المخالفات على نهر النيل ولن يستثنى أحدا».

المصرى اليوم

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