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تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول

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تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول

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قال مكتب حاكم اسطنبول إن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصا اليوم الأربعاء لوضعهم غطاء على رأس موظف مدني زائر من البحرية الأمريكية احتجاجا على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونشرت الجماعة التي قامت بذلك وهي اتحاد الشباب التركي صورا على تويتر للواقعة التي رددت خلالها هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

وقال الاتحاد "أنت عدونا وغير مرغوب في وجودك هنا. لن نسمح لجنود أمريكيين أن يتجولوا بحرية داخل أراضينا". وانتقدوا دعم الولايات المتحدة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان إن المعتقلين وعددهم 17 استهدفوا موظفا مدنيا بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية "جاء إلى مدينتنا في إطار زيارة للميناء". ولم يوضح البيان أي شيء عن اتهامات محتملة قد توجه للمجموعة.

المصرى اليوم

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