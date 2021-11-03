ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية

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ضبطت الإدارة العامة لمباحث البيئة والمسطحات مخزن به شحنة كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية، والأدوية البيطرية، منتهية الصلاحية، بقرية سنديون دائرة مركز شرطة قليوب قبل ترويجها على المحلات والاسواق وتم التحفظ على 200 الف عبوة اسمدة ومبيدات وأدوية بيطرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النياة التحقيق.

وكانت معلومات وردت للواء حاتم حداد مدير الإدارة العامة لمباحث البيئة والمسطحات بانتشار المبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية المغشوشة ومنتهية الصلاحية في إحدى قرى محافظة القليوبية،

تم إخطار اللواء ممدوح الضبع، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وتوصلت تحريات العقيد محمد المحاريق رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية إلى صحة المعلومات وتم تحديد المخزن الذي يتم فيها ممارسة جرائم الغش، والتدليس على المواطنين، وإعادة طرح المنتجات منتهية الصلاحية في الاسواق.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة داهمت قوة من مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، بالتنسيق مع إدارتى التموين والبئية بمجلس مدينة قليوب المكان وتم ضبط المدير المسؤول ويدعى «م أ» وعثر على 200 ألف عبوة من منتجات الأسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية حيث يقوم المتهم بنزع الاستيكر الذي يكشف انتهاء صلاحية المنتج ويستبدله بآخر يؤكد على غير الحقيقة أن المنتج صالح للاستخدام وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكمية المضبوطة في المخزن وتولت النيابة التحقيق.