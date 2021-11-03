لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب

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أكدت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية، اليوم، أن لبنان لن ولن يكون إلا نصير للأشقاء العرب.

و نقلت صفحة الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم، على لسان، زير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، عقب لقائه الرئيس عون، إن: «ما حصل خلال الأيام الماضية، يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار»

وأضاف البيان أن :«لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب وفي الخليج خصوصا، لأن يكونوا إلى جانبه في هذه الظرف الصعب، لا سيما وأن لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة.» موكدًا أن:«لبنان لن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة.»