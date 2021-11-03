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قتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه.. إحالة أوراق محامٍ في الشرقية إلى المفتي

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قتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه.. إحالة أوراق محامٍ في الشرقية إلى المفتي قتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه.. إحالة أوراق محامٍ في الشرقية إلى المفتي

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أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، أوراق القضية المتهم فيها محامٍ تحت التدريب بقتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه، لفضيلة المفتي، وحددت هيئة المحكمة جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من عام 2018، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالعثور على «محمد. أ. م» سائق، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنات.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «أ. م. م» 31 سنة، محامى تحت التدريب نجل المجني عليه، و«ع. ج. ذ» 39 سنة كهربائي صديق المتهم الأول، و«ي. أ. ع» 34 سنة، ربة منزل زوجة المجني عليه، وجميعهم مقيمون بالعاشر من رمضان، حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليه، بعد أن أخبرتهم المتهمة الثالثة بمكان تواجده بغرفة نومه بمسكنه، فأعد المتهمان الأول والثاني سلاح أبيض «جاكوش» وباغته المتهم الأول بعدة ضربات على رأسه ثم طعنه بسلاح أبيض «سكين» للتأكد من وفاته، حال تواجد المتهم الثاني للشد من أذره، ثم اصطحبا جثمان المتوفي مستقلين سيارة أجرة ودفنه بالمنطقة الجبلية الملاصقة لطريق بلبيس العاشر من رمضان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة بدافع الانتقام لخلافات بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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