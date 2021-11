ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الأربعاء، ورشة عمل تدريبية للعاملين بالشركة، بعنوان «تقدير الذات وعلاقة الانسان بنفسه والمجتمع»، وذلك تحت رعاية السيد المهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، والمحاسب علاء نصير رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب، بحضور هشام عبدالجواد رئيس قطاع الموارد البشرية.

وقال بيان صحفي، إن الورشة حاضرا فيها المحاسبة بسنت محمد شيحه بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة، والمعتمدة من International Coaching Federation (I C F) والحاصلة على ( Certified Life Coaching- Certified Living On Purpose- Certified Train The Trainer ).

ووجه المحاسب علاء نصير، بالنصح والارشاد للحضور في العديد من الأمور خلال ورشه العمل، وتعهد بتقديم كل الدعم لجميع العاملين بالشركة، واعطائهم دفعه معنويه لتقديم وإبراز جميع امكانياتهم لما يعود على الشركة بكل النفع.

وتابع البيان: تعتبر ورشه العمل هي الأولى من نوعها بداخل مركز تدريب الشركة، وتعتبر خطوة سباقة لشركة جنوب الدلتا لما توليه دائما من عناية فائقة بالموارد البشرية باعتبارها الدعامة الحقيقية وحجر الأساس والمورد الأهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة واعتبارها مخزونا فكريا وموردا أساسيا وشريكا استراتيجيا مع إدارة الشركة في إنجاز الأهداف المرجوة.

وكانت أهداف ورشة العمل: المساعدة على تقدير الذات والثقة بالنفس، وتقليل الضغوطات وكيفية التعامل معها، وتحسين وعى الفرد بنفسه واحتياجاته، وقدرة الفرد على التواصل مع من حوله، وتحفيز الفرد على الوصول لهدفه من الحياه، وأخيرا المساعدة على وضع خطط للأفراد قابلة للتنفيذ.

وفي الختام الورشة، أشاد الحضور عن مدى الإستفادة من ورشه العمل لما تحتويه من معانى لإدراك الانسان لقيمته وحبه لنفسه وان يتقبلها ثم يتضح له نقاط قوته التي سوف يستخدمها لكى يترك بصمة في مجال حياته الشخصية والعملية والمجتمع المحيط به ويتعرف على نقاط ضعفه ويبدأ في العمل على تطويرها واقتناعه ان التغيير يتطلب وقت وجهد ومتابعه.