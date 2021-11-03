أخبار عاجلة

فاروق: عرض أوروبى مغري لديانج .. والأهلي يدرس المطالبة بحكام أجانب -
وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب -
وليد صلاح الدين: مانويل جوزيه لم يجرب خطة أو لاعبين جدد في مباريات القمة -
لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على تطبيق الإجراءات الصحية في القرى السياحية بالغردقة -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم -
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر -
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم ..

Print
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد النادي الأهلي لملاقاه غريمه التقليدي نادي في مباراة القمة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على القاهرة في الثامنة مساءِ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقالت فرح على مذيعة قناة أون سبورت، أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تخطط لخطف حارس مرمى الزمالك محمد صبحي، المعار لنادي فاركو.

وتابعت، أن الحارس محمد صبحي قد اكتسب خبرات كثيرة الفترة الماضية، حيث نال ثقة جهاز الوطني بقيادة المدرب كارلوس كيروش، وأصبح متواجد بشكل مستمر في قائمة المنتخب، مما أدي إلى إعجاب جهاز الكرة في النادي الأهلي به.

وأختتمت، أن الأهلي يبحث عن ثغره في عقد محمد صبحي حارس الزمالك المعار لنادي فاركو، لينضم للقلعة الحمراء في أقرب وقت.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بفارق الأهداف عن نادي الزمالك الذي يحل وصيفًا بـ 6 نقاط أيضًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب

وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب