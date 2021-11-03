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يستعد النادي الأهلي لملاقاه غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة القمة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في الثامنة مساءِ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقالت فرح على مذيعة قناة أون سبورت، أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تخطط لخطف حارس مرمى الزمالك محمد صبحي، المعار لنادي فاركو.

وتابعت، أن الحارس محمد صبحي قد اكتسب خبرات كثيرة الفترة الماضية، حيث نال ثقة جهاز المنتخب الوطني بقيادة المدرب كارلوس كيروش، وأصبح متواجد بشكل مستمر في قائمة المنتخب، مما أدي إلى إعجاب جهاز الكرة في النادي الأهلي به.

وأختتمت، أن الأهلي يبحث عن ثغره في عقد محمد صبحي حارس الزمالك المعار لنادي فاركو، لينضم للقلعة الحمراء في أقرب وقت.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بفارق الأهداف عن نادي الزمالك الذي يحل وصيفًا بـ 6 نقاط أيضًا.