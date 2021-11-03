«كوفاكسين».. الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة على لقاح هندي (التفاصيل)

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منحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، موافقة طارئة للقاح هندي مضاد لفيروس كورونا، تم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان، الأربعاء، أن اللقاح «كوفاكسين» الذي طوّرته شركة هندية تدعى «بهارات بايوتيك» يُعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن لقاح «كوفاكسين» :«مناسب خصوصًا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ نظرًا لسهولة تخزينه».

وحول فاعلية اللقاح لفت بيان المنظمة إلى أنى لقاح «كوفاكسين» فعال بنسبة 78%، مضبفةً أنه «موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عامًا».

يذكر أن اللقاح الهندي «كوفاكسين»، هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لينضم بذلك إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد 19 التي منحت منظمة الصحة العالمية الموافقة لتداولها، وهي «فايزر/بايونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون أند جونسون» و«سينوفارم» و«سينوفاك».