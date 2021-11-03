المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

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نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات ‏المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.‏

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات ‏والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، وتنفيذ التدريب ‏على التزود بالوقود فى الجو ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من ‏الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى ‏تناغم كامل ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم ‏لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .‏

تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع ‏نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة ‏‎.‎