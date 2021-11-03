أخبار عاجلة

فاروق: عرض أوروبى مغري لديانج .. والأهلي يدرس المطالبة بحكام أجانب -
وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب -
وليد صلاح الدين: مانويل جوزيه لم يجرب خطة أو لاعبين جدد في مباريات القمة -
لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على تطبيق الإجراءات الصحية في القرى السياحية بالغردقة -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم -
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر -
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

Print
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات ‏المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية العربية.‏

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات ‏والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، وتنفيذ التدريب ‏على التزود بالوقود فى الجو ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من ‏الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى ‏تناغم كامل ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم ‏لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .‏

تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع ‏نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة ‏‎.‎

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين