بعد غياب ميسي.. كيف يلعب باريس سان جيرمان في دوري الأبطال؟

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يلتقي اليوم فريق باريس سان جيرمان ضد منافسه لايبزيج الألماني، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الباريسي الليلة بدون ميسي، بسبب تعرضه للإصابة الجمعة الماضية في مباراة فريقه أمام نادي ليل في الدوري الفرنسي .

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية حيث تستعرض كيف يصبح باريس سان جيرمان بدون ميسي، في المباراة الهامة أمام لايبزيج في خارج الديار على ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.

تتوقع الصحيفة أن يبدأ المباراة، مواطن ميسي دي ماريا، الذي يلعب في دوري الأبطال لأول مرة هذا الموسم بعد أن تم إيقافه ثلاثة مباريات مُرحلة من العام الماضي، ويلعب بجانبه مبابي ونيمار.

وتابعت الصحيفة، إنه بسؤال بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عمّا إذا كان سيبدأ المباراة بتشكيلة 4-3-3، فأجاب إنه يبحث عن المرونة وليس ثبات الشكل.

واستكملت، منذ مجيء ميسي لم يقدم المطلوب منه حتى الأن، وأداؤه خيب أمال المشجعين حتى الأن، ولكن كانت هناك لحظات من التألق مثل هدفه في مانشستر سيتي، وضربة الجزاء الذي سددها في شباك لايبزيج في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأردفت الصحيفة، باريس سان جيرمان يتصدر مجموعته في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، في ثلاثة مباريات، ويتصدر أيضًا الدوري الفرنسي بـ 31 نقطة في 12 مباراة.

وأختتمت، أن الثلاثي مبابي ونيمار ودي ماريا، يأملون للخروج بالمباراة بالثلاث نقاط رغم غياب ميسي، والتأهل لدور الـ16.