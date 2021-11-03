كيف استفادت صناعة الملابس الجاهزة المصرية من أزمات التوريد بأسواق التصدير التقليدية؟

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قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن المتغيرات الدولية في الأسواق التصديرية الرئيسية بقطاع الملابس والمفروشات منحت المصانع التصديرية المصرية فرصة قوية للنمو بحجم أعمالها وزياد تنافسيتها في الأسواق التصديرية.

وأشار عبدالسلام، في تصريحات صحفية عقب إعلان نتائج انتخابات غرفة صناعات الملابس والمفروشات، إلى أن أزمة الطاقة في الصين أدت إلى خفض طاقات التصنيع في المصانع الصينية، حيث تعمل 3 أيام فقط نتيجة لقرارات خفض توريدات الكهرباء، وبالتالى تراجع الكميات الموردة للعالم، كما أدت أزمة انهيار الليرة التركية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها وزيادة أسعار التصدير، أما بالنسبة للدول شرق آسيا وبنجلاديش فقد ارتفعت تكلفة التصدير منها إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لأسعار الشحن التي تضاعفت عدة مرات، وأخيرا إثيوبيا نتيجة لضعف البنية التصنيعية والقلاقل والمشكلات السياسية.

وكشف عبدالسلام عن تلقى المصانع المحلية طلبات تصدير واسعة من جانب المشترين الدوليين، وحاليا تعمل كل المصانع التصديرية بكامل طاقاتها الإنتاجية، بل ضاعفت ورديات العمل لتغطية التعاقدات المطلوبة، لافتا إلى أن الموقع الجغرافى المميز لمصر يجعلها الأقل تكلفة في الشحن عن مثيلاتها من الدول المنافسة.

وتوقع أن تحقق الصادرات المصرية في الربع الأخير من العام الحالي زيادة قد تتراوح بين 10-15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.

وتابع: «لدينا مشكلات تعوق قدرتنا على التوسع في التصدير.. نعمل على حلها وننتظر من الحكومة مساندة أكبر في التصدى لتلك المشكلات».

وكشف عبدالسلام عن دور قوى لمجلس إدارة الغرفة خلال الفترة المقبلة لمساندة المصانع للتحول نحو التصدير.

وأشار إلى توقيع الغرفة اتفاقا مع برنامج «تريد»، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، لتأهيل المصانع المحلية لاشتراطات التصدير خارجيا، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات بنحو 300 مليون دولار سنويا.

وأوضح أن مدة البرنامج تصل إلى خمس سنوات، ويستهدف تأهيل 50 مصنعا في كل عام، ليصل عدد المصانع المؤهلة بنهاية مدة البرنامج إلى 250 مصنعا، علما بأن عدد المصانع المسجلة في المجلس التصديرى للملابس الجاهزة حاليا لا يتجاوز عددها 356 مصنعا فقط.

وأضاف أنه بانتهاء مدة تنفيذ البرنامج المستهدف ترتفع الصادرات بقيمة 1.5 مليار دولار، علما بأن حجم الصادرات خلال العام الماضى بلغ 2.2 مليار دولار، وهو ما يسهم في الوصول بحجم الصادرات إلى ما يزيد عن 3.5 مليار دولار سنويا بعد خمس سنوات.