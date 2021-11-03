ما علاقة فستان هيفاء وهبي بالنادي المصري البورسعيدي؟

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كشفت الفنانة هيفاء وهبي، الاربعاء، سر ارتداها اللون الاخضر أثناء أحيها حفلا فنيا كبيرا بمشاركة المطرب أحمد جمال، والفاير شو سامي يوسف، موضحة ان اختيارها لذلك اللون لكونه لون نادي المصري البورسعيد.

ونشرت هيفاء وهبي صورة للفستان الاخضر الذي حضرت به مساء أمس حفل مدينة بورسعيد قائلا: «لانه لون النادي المصري البورسعيدي».

وتصدرت الفنانة هيفاء وهبي موقع التغريدات «تويتر» خلال الساعات الماضية بعد إحيائها حفلها الغنائي في بورسعيد.

وتم تداول هاشتاج «هيفاء وهبي في بورسعيد» على نطاق واسع الساعات الماضية، حيث ظهرت الفنانة في أحد شوارع بورسعيد إلى جوار عربة «ترمس» وحظيت على أنظار المارة والمتواجدين في الشارع، خاصة أنه كان في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

ولم يكن تواجد هيفاء وهبي إلى جوار عربة الترمس إلا لالتقاط صورة تذكارية في أول زيارة لها لمدينة بورسعيد عقب إحيائها حفلا في أحد منتجعات المدينة، والتف حولها بعض المارة لمصافحتها والتقاط الصور معها.