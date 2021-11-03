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توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة"

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توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة"
تتضمن مراجعة العقود التجارية والعمالية وصياغة الاتفاقيات

توقيع اتفاقية تعاون بين

وقعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب، ومكتب الدكتور سويلم بن عبد الله السويلم للمحاماة والتوثيق والتحكيم؛ اتفاقية تعاون مشترك.

تهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بين القطاع غير الربحي والقطاع الربحي كجزء من تكامل الجهود في خدمة المجتمع.

وتتضمن تطوير الممارسات المهنية للجمعية في الجوانب القانونية من خلال تقديم الاستشارات القانونية ومراجعة العقود التجارية والعمالية، وصياغة الاتفاقيات عبر فريق قانوني متخصص.

مثّل هذه الاتفاقية عند توقيع الرئيس التنفيذي لجمعية "إرواء"، متعب بن إبراهيم المسيند، ومن مكتب الدكتور سويلم بن عبد الله السويلم للمحاماة والتوثيق والتحكيم المحامي سويلم بن عبد الله السويلم.

وقال "المسيند": إنّ هذه الاتفاقية هي بمثابة فرصة جوهرية وتنظيمية في آن واحد لزيادة استجابة الجمعية لخدمات عملائها وتحقيق الحوكمة الفعالة للجمعية، وإيجاد فرص للشراكات المستقبلية ضمن أطر واتفاقيات سليمة من الناحية القانونية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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