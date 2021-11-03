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بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة»

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بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة» بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة»

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نجحت حكاية «حتة من القمر» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر» المكونة من 5 حلقات، في جذب انتباه الجمهور بعد تسليطها الضوء على رسالة بعينها وهى قبول واحترام اختلاف الآخرين، سواء في الديانة أو في شكل الإنسان الخارجي، لأنها ليست من اختيارهم.

قصة حكاية «حتة من القمر»

أهم قضية تتناولها حكاية «حتة من القمر» هي «التنمر»، شخصية «قمر»، التي تلعب دورها الفنانة لقاءالخميسي، فهي لديها وحمة كبيرة في وجهها، ولا تذهب إلى مكان إلا وتحاوطها نظرات الناس، ودائما يتم سؤالها عن الشكل الموجود في وجهها وهو ما يعرضها لمضايقات ومواقف صعبة .

تعرض حكاية «حتة من القمر»، جانب آخر وهو الجانب المعنوي.

تلعب الفنانة جيلان علاء، دور «سمر» التي تدعم صديقها «قمر» التي تلعبها الفنانة لقاء الخميسي، بالإضافة إلى دور سيف الذي يلعب دوره الفنان محمد العمروسي وهو يعمل فوتوغرافر الذي يعجب بشكل قمر، ويطلب منها الزواج، على رغم بوجود وحمة في وجهها، إلا أنه أحبها ونظر إلى روحها وليس شكلها الخارجي .

«ثقة قمر في نفسها»

وجهت الفنانة لقاء الخميسي، ضمن أحداث حكايتها «حتة من القمر»، رسالة هامة إلى جميع النساء في المجتمع الذي نعيش فيه وهو «الثقة بالنفس»، فا نرى «قمر»، التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي، رغم اختلاف شكلها عن الآخرين، لكن لديها ثقة في نفسها، وتتعامل بشكل عادي في المجتمع الذي تعيش فيه، وتلتقط الصور ولا تختبئ لتبتعد عن أعين الناس.

حكاية «حتة من القمر» يحظى بردود أفعال إيجابية

منذ عرض أولى حلقات الحكاية وهو يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أستطاع أن يسلط الضوء على رسالة بعينها وهى قبول واحترام اختلاف الآخرين، ونعرض لكم أبرز ردود أفعال الجمهور.

_ حلو أن بقى في مسلسلات هادفة توصل لفئات كثير من مشاكل الناس وأحساسهم.

_ المسلسل تحفة وأنتي دورك وطريقتك قمرين .

_ من أحلى وأجمل الشخصيات إلى عملتيها سبحان الله كأنك مخلوقة كدا متركبة على الدور بشكل مرعب برافو .

_ القصة جميلة أوى وأنتي عاملة الدور حلو أوى.

_ بجد قصة المسلسل روعة ومؤثرة وجديدة مفيش حد عملها .

أبطال حكاية «حتى من القمر»

أعتمد المسلسل على البطولة الجماعية، فهذا سببا في نجاح أي عمل فني، وشارك في بطولة المسلسل محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

المصرى اليوم

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