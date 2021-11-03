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نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عبر موقع فيس بوك أهم ملامح ممشي أهل مصر، والذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويأتي هذا المشروع الهام تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، يسعى لتوفير مناطق جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية.
الانطلاقة كانت في سبتمبر 2019، ويضم مشروعات متنوعة للتنمية السياحية والاستثمار، ويتضمن إقامة مراسي ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع، كما يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية.
تم الاخذ في الاعتبار ايضا عند تخطيط هذا المشروع العملاق توفير مناطق انتظار للسيارات على مستوى منخفض واستغلال سطحها وواجهتها في أنشطة ترفيهية، على ان يراعي احتياجات ذوي الهمم.
تم تقسيم هذا المشروع الكبير إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر وجرى زيادة طول ممشى المرحلة الأولى بإنشاء مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م، وتم إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بالاضافة إلى تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً ومسرح سعة 772 فردا، وتم إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة.
يشتمل هذا المشروع الذي يعد بحق نقلة حضارية على تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، كما تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.
وشهد السيد رئيس الوزراء امس والسيد وزير الاسكان والسيد اللواء محافظ القاهرة امس ونخبة من الوزراء احتفالا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر».. وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل.
اما المرحلة الثانية من المشروع بدأت في أكتوبر الماضي بالتوازي مع الأولى، تشهد المرحلة الثانية تطوير جزءا آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، وتقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل، وتشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، كما تتضمن هذه المرحلة تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا،و 7 مباني خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.