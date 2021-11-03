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نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عبر موقع فيس بوك أهم ملامح ممشي أهل مصر، والذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويأتي هذا المشروع الهام تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، يسعى لتوفير مناطق جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية.

الانطلاقة كانت في سبتمبر 2019، ويضم مشروعات متنوعة للتنمية السياحية والاستثمار، ويتضمن إقامة مراسي ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع، كما يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية.

تم الاخذ في الاعتبار ايضا عند تخطيط هذا المشروع العملاق توفير مناطق انتظار للسيارات على مستوى منخفض واستغلال سطحها وواجهتها في أنشطة ترفيهية، على ان يراعي احتياجات ذوي الهمم.

تم تقسيم هذا المشروع الكبير إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر وجرى زيادة طول ممشى المرحلة الأولى بإنشاء مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م، وتم إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بالاضافة إلى تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً ومسرح سعة 772 فردا، وتم إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة.

يشتمل هذا المشروع الذي يعد بحق نقلة حضارية على تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، كما تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.

وشهد السيد رئيس الوزراء امس والسيد وزير الاسكان والسيد اللواء محافظ القاهرة امس ونخبة من الوزراء احتفالا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر».. وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل.

اما المرحلة الثانية من المشروع بدأت في أكتوبر الماضي بالتوازي مع الأولى، تشهد المرحلة الثانية تطوير جزءا آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، وتقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل، وتشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، كما تتضمن هذه المرحلة تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا،و 7 مباني خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.