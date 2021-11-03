«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية

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أقامت ملية العلاج الطبيعي حفل تخرج الدفعة الأولى والبالغ عددهم 161 خريجا بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق ولفيف من عمداء ووكلاء كليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية.

وفي نقل الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق تهنئة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة للدفعة الاولى لكلية العلاج الطبيعي التي تعد اضافة كبيرة للجامعة

واكد الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اهمية العلاج الطبيعي في المجتمع وقدم التحية لأولياء الامور وللجامعة على تخريج هذه الدفعة لافتا إلى اهمية ان يتحلى الخريج بصفة الاخلاق في اداء رسالته والاخلاص في مهنته.

واشار الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تقدم اليوم مجموعة مميزة من الخريجين في مجال العلاج الطبيعي للمجتمع وتوجه بالتحية لأولياء الامور على جهدهم مع ابنائهم.

ووجه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعلي والطلاب عدة نصائح لخريجي الدفعة الاولى بكلية العلاج الطبيعي منها اهمية التسلح بالعلم ومتابعة الجديد في مجال تخصصهم وان يضعوا اهلهم امام اعينهم دائما

ورحب الدكتور عادل رشاد العميد السابق للكلية والدكتور محمود الشاذلي وكيل الكلية والدكتور محمد سرحان الاستاذ المساعد بالكلية في كلماتهم بضيوف الحفل وقدموا التهنئة للطلاب

حفل العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادى

والقى الدكتور حافظ شوقي وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي القسم الخاص بأخصائي العلاج الطبيعي وقام الخريجون بترديد القسم

حفل العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادى

شهد الحفل عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة وطروب طلبة الامين العام المساعد ولفيف من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالكلية واولياء الامور والخريجين